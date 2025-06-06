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Герман Греф: GigaChat может проводить глубокие многоступенчатые исследования

Новости. Экономика
15:41, 19 Июня 2025
фото: © Пресс-служба ПАО «Сбербанк»

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Об этом рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф на сессии «Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению», которая состоялась на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Во всём мире AI сегодня признан технологией № 1, подчеркнул Герман Греф. Поэтому все развитые государства стараются помогать развивать искусственный интеллект. Необходимо как можно скорее перейти от единичных решений к масштабному внедрению AI в целые отрасли, определить наиболее перспективные для тиражирования разработки и приоритетные сферы их применения.

Критически важно понимать, что искусственный интеллект — очень дорогая технология, которая требует огромных вычислительных мощностей.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Помощь государства в развитии искусственного интеллекта точно нужна, ведь эта технология затронет все сферы деятельности. Самая главная помощь состоит в том, чтобы перенастроить систему образования. … Ещё одно направление — это наука. Нужно субсидировать науку, чтобы и вузы, и научные учреждения взаимодействовали с компаниями, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта».

Помимо огромного количества преимуществ искусственный интеллект несёт и риски, поэтому государство должно контролировать эти риски.

Во время своего выступления Герман Греф презентовал новую опцию GigaChat — функцию «Провести исследование» для профессионального анализа информации, которая уже доступна всем. Теперь нейросеть может проводить глубокие многоступенчатые исследования: самостоятельно анализирует данные из разных источников и выдаёт развёрнутые и структурированные ответы на вопросы со ссылками на источники, причём для этого не нужно писать сложные текстовые запросы (промпты). Режим глубокого исследования позволяет решать множество задач и экономит время на выполнение рутинной работы. Значительную часть исследовательской деятельности — сбор информации, анализ источников, написание текста — теперь можно делегировать GigaChat.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В ближайшие 10 лет, с 2025-го по 2035-й годы, у нас произойдут изменения значительно более мощные, чем произошли за последние 100 лет. И нам придётся научиться жить в условиях, когда умные машины будут не только с нами, но и среди нас. И это будет абсолютно новый мир. Конечно, нам придётся это регулировать. Машины между собой будут общаться значительно больше, чем люди между собой. У каждого из нас будет умный помощник».

Такого умного помощника уже создаёт Сбер на базе GigaChat. Этот AI-помощник будет выступать посредником между человеком и цифровым миром. Он избавит человека от информационного шума и повысит его эффективность.

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