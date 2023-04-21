Герман Греф отметил высокую конкурентоспособность российских банков

Финансовый сектор России построен на хорошем фундаменте: отечественные банки конкурентоспособны и умеют делать ряд вещей, которые больше не умеет делать никто в мире.

Подобная конкурентоспособность простимулирована большим количеством кризисов и профессиональной политикой регулятора, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая на финансовом конгрессе Банка России.

Он подчеркнул, что структурную трансформацию лучше делать в спокойном состоянии. Собственно, под руководством регулятора она проходила в последние 8–10 лет. В результате ни один российский банк не обрушился, вкладчики не пострадали.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Надо учиться жить под водой, это нормально. Управленческие модели нужно очень сильно менять. Если раньше 85% персонала и 85% времени управленцев тратилось на оказание услуг или производство товаров, а 15% — на управление изменениями, проектный менеджмент и настройку всех систем, то сейчас пропорция обратная».

Президент Сбербанка также ответил на вопрос, какие угрозы он видит не для отечественного финансового сектора, а для экономики страны в целом. Он признал, что у российской экономики сегодня много вызовов, поскольку произошедшее требует серьёзной трансформации.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Каким может быть ответ государства на эти угрозы? Либерализация и конкуренция, создание конкурентных условий для частного сектора и сокращение бюджетных аппетитов, чтобы не увеличивать налоговую нагрузку. Процесс развивается логично, и есть стратегические отрасли, которые должны быть в приоритете. Они должны быть развиты с помощью государства».

По мнению Грефа, события 2022–2023 года не оказали существенного влияния на работу Сбера в плане стратегического цикла. Стратегия по-прежнему планируется на трёхлетний период.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Считается, что, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. У нас не так. Гром всё время рядом. Чем больше ты работаешь с данными, тем больше ты видишь: как только ты расслабился, у тебя сразу же какой-то показатель проседает. Конкуренция и есть постоянный гром. Мы находимся под давлением конкуренции, волатильности и многих других факторов. В этих условиях нам нужно эффективно работать и планировать. Чем длиннее стратегия, тем лучше».

Президент банка порекомендовал книгу Стивена Котлера «Невозможное как стратегия», которая сегодня особенно актуальна. В условиях, когда, казалось бы, невозможно достигать результата, важно находить возможности и реализовывать их.

Финансовый конгресс Банка России — одно из ключевых мероприятий финансовой индустрии, которое традиционно собирает топ-менеджеров и экспертов, помогает осмыслить актуальные тренды и выработать консолидированную стратегию развития отрасли. Сбер — генеральный партнёр конгресса.