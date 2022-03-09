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Германия, Финляндия и Турция стали покупателями леса из Карелии в 2022 году

Новости. Общество
11:04, 10 Марта 2022
фото: © ИТАР-ТАСС

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За два первых месяца наступившего года специалисты Россельхознадзора проверили карельские лесоматериалы, экспортируемые в более чем 20 стран мира.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало за 2 первых месяца 2022 года порядка 359 тысяч кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта в более чем 20 стран мира.

Специалисты управления осмотрели продукцию, отобранные ими образцы прошли лабораторную экспертизу в Карельском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Управление выдало более 9,6 тысяч фитосанитарных сертификатов.

Среди экспортеров лесоматериалов из Карелии — Египет, Израиль, Китай, Индия, Республика Корея, Германия, Финляндия, Эстония, Япония, Беларусь, Турция и другие.

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