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Новости. Общество
17:20, 22 Августа 2018

Герои "Калевалы" появились в "Рускеале"

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В горном парке "Рускеала", который находится Сортавальском районе Карелии, 24 августа откроется природно-культурный парк по мотивам эпоса "Калевала".

По данным министерства культуры Карелии, 190 лет назад финский фольклорист Элиас Лённрот записал в окрестностях Сортавалы первые народные песни, ставшие основой известного на весь мир народного эпоса "Калевала".

Парк расположился на живописной территории горного парка "Рускеала" рядом с Итальянским карьером. Он представляет собой интерактивную площадку для знакомства с героями эпоса. Следующим летом на территории парка на полтора километра протянется эко-тропа для прогулок. Уже сейчас готовы первые обитатели парка – каменные фигуры древних богов из эпоса и деревянные фигуры главных героев.

"Территория парка поделена на две части: темная – Похьяла, где обитает старуха Лоухи, и светлая – Вяйнола, откуда родом Вяйнямёйнен. Эти "стороны" стилизованы самой природой, первая – мрачный каменный обрыв с огороженной смотровой площадкой, вторая – красивая и просторная поляна", - рассказали в министерстве.

Парк подразумевает не просто обзор скульптур, а интерактив – например, можно будет сыграть на кантеле Вяйнямёйнена и попробовать поймать дикого коня Хийси с помощью веревки подобно отважному охотнику Лемминкяйнену. Парк будет работать круглый год.

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