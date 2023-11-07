«Герои не погибают, они уходят в вечность!» — мемориальную доску установили в память о погибшем на СВО уроженце Карелии

Высеченный в камне портрет Музлова Ивана Андреевича установили на фасаде школы в Сегежском районе, где учился наш земляк.

О памятном мероприятии сообщили власти Сегежского района.

Церемония открытия мемориальной доски наводчику-оператору, младшему сержанту Музлову Музлову Ивану Андреевичу, погибшему при исполнении служебного воинского долга в ходе спецоперации на территории Украины, награжденному орденом Мужества, состоялась во втроник, 7 ноября в поселке Надвоицы.

Высеченный в камне портрет с именем земляка установили на фасаде здания средней школы, в которой учился Ваня.

"Каждое время рождает своих героев. Иван Музлов выбрал для себя непростой, но благородный путь — защитника мира и справедливости. Он показал настоящий пример мужества, стойкости, верности присяге и Родине", - рассказали в официальном паблике района.

«Герои не погибают, они уходят в вечность!» — добавили в сети.

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