Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые взломали систему

«Столица на Онего» составила свой список героев спортивного года. В нём — не просто победители. Это те, кто в 2025 году доказал, что главный бой — не за медаль, а за право пройти путь вопреки: вопреки отсутствию денег, вопреки врачебному прогнозу, вопреки географии, которая говорит «здесь нельзя вырасти чемпионом». Их истории — разные способы сопротивления одной и той же системе.

Путь — от республиканских рекордов через побеждённый смертельный диагноз до престижнейшей лиги единоборств мира. Преодоление — от бюрократического равнодушия и врачебного приговора до всецелого отказа сдаваться. Итог — поездка на Первенство Европы, третье место в общероссийском зачёте, победа над онкологией с рекордом Карелии в суточном бегу, жизнь мечты в Вегасе и тренировки с лучшими бойцами планеты. Карельский спорт — это не только про ежедневный труд. В большей степени он про людей вокруг, про силу воли и сопротивление системе. Мы поговорили с теми тремя, кто прошёл этот путь. А также — ещё семь историй о том, как карельский спорт ломал стереотипы в разных форматах.

