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ГИБДД ищет очевидцев ДТП в Петрозаводске, где женщина попала под машину

Новости. Происшествия
14:51, 08 Октября 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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На Ключевой 53-летняя женщина пострадала в ДТП, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Так, 19 сентября в 19.20 в районе дома №4 по улице Кемская водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть.

В результате происшествия 53-летняя женщина получила травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

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