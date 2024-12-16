ГИБДД Калевальского района скорректировала график работы на новогодние праздники

Изменения графика работы ГИБДД Калевальского района коснулись 3 и 4 января.

В преддверии новогодних праздников ОМВД России по Калевальскому району информирует о временных изменениях в режиме работы РЭГ отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

3 и 4 января 2025 года отделение будет работать по следующему графику:

— С 9:00 до 13:00 — обмен и выдача водительских удостоверений.

— С 14:00 до 17:00 — регистрация транспортных средств.

Отделение расположено по адресу: пгт. Калевала, ул. Полевая, д. 4. Контактный телефон: 8 (14-54) 4-01-33.