ГИБДД Карелии ищет мужчин, готовых по морально-психологическим качествам нести службу

ГИБДД Карелии приглашает на работу здоровых и отслуживших в армии мужчин.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения приглашает мужчин, прошедших военную службу, годных по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовых нести службу в органах внутренних дел.

Имеющиеся вакансии:

ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску - старший ИДПС, инспектор ДПС;

ОГИБДД ОМВД России по Калевальскому району - инспектор ДПС;

ОГИБДД ОМВД России по Кондопожскому району - старший государственный инспектор БДД, командир отделения ДПС,

инспектор ДПС, старший инспектор ДПС;

ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше - инспектор ДПС

ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району - начальник ОГИБДД, инспектор по пропаганде, государственный инспектор БДД;

ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району - инспектор ДПС;

ОГИБДД ОМВД РФ по Медвежьегорскому району

инспектор ДПС;

ОГИБДД ОМВД России по Муезерскому району - старший государственный инспектор ДН,старший инспектор ДПС;

ОГИБДД ОМВД России по Олонецкому району - начальник ОГИБДД, старший государственный инспектор ДН,

старший инспектор ДПС;

ОГИБДД ОМВД России по Питкярантскому району - начальник ОГИБДД, инспектор ДПС;

ОГИБДД ОМВД России по Пряжинскому району - инспектор ДПС;

ОГИБДД ОМВД России по Пудожскому району - инспектор ДПС;

ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому району - инспектор ДПС, старший инспектор ДПС, старший государственный инспектор РЭГ;

ОГИБДД ОМВД России по Сортавальскому району - начальник ОГИБДД, инспектор ДПС;

ОГИБДД ОМВД России по Суоярвскому району - инспектор ДПС;

УГИБДД МВД по Республике Карелия - Старший инспектор по ОП, инспектор по ИАЗ;

ОСВ ДПС ГИБДД МВД по Республике Карелия - инспектор ДПС.

По всем вопросам обращаться:

Отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в г.Петрозаводске) тел.: 715-809

Отдел кадров Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия (служба в районах Республики) тел.: 715-882

г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 202, 203, 311.

Для посещения необходимы паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы.