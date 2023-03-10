ГИБДД Карелии ищет мужчин, готовых по морально-психологическим качествам нести службу

ГИБДД Карелии приглашает на работу здоровых и отслуживших в армии мужчин.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения приглашает мужчин, прошедших военную службу, годных по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовых нести службу в органах внутренних дел.
Имеющиеся вакансии:
ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску - старший ИДПС, инспектор ДПС;
ОГИБДД ОМВД России по Калевальскому району - инспектор ДПС;
ОГИБДД ОМВД России по Кондопожскому району - старший государственный инспектор БДД, командир отделения ДПС,
инспектор ДПС, старший инспектор ДПС;
ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше - инспектор ДПС
ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району - начальник ОГИБДД, инспектор по пропаганде, государственный инспектор БДД;
ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району - инспектор ДПС;
ОГИБДД ОМВД РФ по Медвежьегорскому району
инспектор ДПС;
ОГИБДД ОМВД России по Муезерскому району - старший государственный инспектор ДН,старший инспектор ДПС;
ОГИБДД ОМВД России по Олонецкому району - начальник ОГИБДД, старший государственный инспектор ДН,
старший инспектор ДПС;
ОГИБДД ОМВД России по Питкярантскому району - начальник ОГИБДД, инспектор ДПС;
ОГИБДД ОМВД России по Пряжинскому району - инспектор ДПС;
ОГИБДД ОМВД России по Пудожскому району - инспектор ДПС;
ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому району - инспектор ДПС, старший инспектор ДПС, старший государственный инспектор РЭГ;
ОГИБДД ОМВД России по Сортавальскому району - начальник ОГИБДД, инспектор ДПС;
ОГИБДД ОМВД России по Суоярвскому району - инспектор ДПС;
УГИБДД МВД по Республике Карелия - Старший инспектор по ОП, инспектор по ИАЗ;
ОСВ ДПС ГИБДД МВД по Республике Карелия - инспектор ДПС.
По всем вопросам обращаться:
Отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в г.Петрозаводске) тел.: 715-809
Отдел кадров Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия (служба в районах Республики) тел.: 715-882
г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 202, 203, 311.
Для посещения необходимы паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы.
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