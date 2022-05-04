ГИБДД Карелии ищет новых сотрудников

Госавтоинспекция республики опубликовала список вакансий.

Госавтоинспекция Карелии приглашает на службу мужчин, прошедших военную службу, годных по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовых нести службу в ОВД.

В ГИБДД республики требуются:

• ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску: Инспектор ДПС.

• ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску: Госавтоинспектор безопасности дорожного движения; Заведующая канцелярией.

• ОГИБДД ОМВД России по Беломорскому району (строевое отделение): Старший инспектор по исполнению административного законодательства.

• ОГИБДД ОМВД России по Калевальскому району: Старший инспектор ДПС

• ОГИБДД ОМВД России по Кемскому району: Инспектор ДПС.

• ОГИБДД ОМВД России по Кондопожскому району (строевое отделение): Инспектор ДПС.

• ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше (строевое отделение): Инспектор ДПС.

• ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району (строевое отделение): Инспектор по исполнению административного законодательства; Инспектор ДПС; Госавтоинспектор технического надзора.

• ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району (строевое отделение): Инспектор по исполнению административного законодательства.

• ОГИБДД ОМВД РФ по Медвежьегорскому району (строевое отделение): Инспектор ДПС.

• ОГИБДД ОМВД России по Олонецкому району (строевое отделение): Инспектор ДПС; Госавтоинспектор безопасности дорожного движения.

• ОГИБДД ОМВД России по Питкярантскому району (строевое отделение): Инспектор по исполнению административного законодательства;

• ОГИБДД ОМВД России по Пряжинскому району (строевое отделение): Государственный инспектор дорожного надзора.

• ОГИБДД ОМВД России по Пудожскому району (строевое отделение): Инспектор ДПС.

• ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому району (строевое отделение): Государственный инспектор дорожного надзора; Инспектор ДПС.

• ОГИБДД ОМВД России по Сортавальскому району (строевое отделение): Инспектор ДПС.

• ОГИБДД ОМВД России по Суоярвскому району (строевая группа): Инспектор ДПС.

Сотрудникам ОВД предоставляется возможность получения высшего (в том числе второго высшего) юридического образования в образовательных учреждениях системы МВД России, обучение осуществляется за счет средств системы МВД России.

Сотрудники ОВД имеют полный социальный пакет, достойную зарплату, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

По вопросам вакансий обращаться в отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в Петрозаводске) или Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия (служба в районах республики): г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 202, 203, 311 тел. 715-882, 715-809.

При личном посещении ведомства при себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы.