ГИБДД Карелии ищет свидетелей смертельного ДТП двухлетней давности с участием Audi Q8

В республике ведется поиск записей видеорегистраторов, на которых мог быть запечатлен момент трагедии у Олонца.

Полиция Олонецкого района ищет свидетелей и очевидцев смертельного ДТП в рамках расследования уголовного дела.



В субботу, 7 августа, 2021 года в Олонецком районе на трассе «Кола» 80-летний водитель автомашины «Daewoo Matiz» выехал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности маневра. В результате он совершил столкновение с автомашиной «Audi Q8».

Водитель «Daewoo Matiz» погиб до приезда скорой помощи. Водитель «Audi» получил травмы.



Свидетелей и очевидцев трагедии, а так же тех, кто располагает какой-либо информацией, прежде всего, записями видеорегистраторов, полиция просит передать все данные, позвонив по телефону 8 (814-36) 4-17-19.