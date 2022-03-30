ГИБДД Карелии назвала районы-лидеры по ДТП на «встречке»

С начала года на дорогах республики зарегистрировано более 560 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу.

Как отметили в Госавтоинспекции Карелии, нарушения на «встречке» в этом году стали причиной 8 дорожных аварий, в результате которых погиб 1 человек и 9 пострадали. Наибольшее число происшествий произошли в Сегежском и Сортавальском районах.

Так, инспекторы ДПС зафиксировали нарушение в Прионежском районе на федеральной автодороге «Кола». 21- летний водитель совершил опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где это запрещено дорожной разметкой.

За выезд в нарушение правил на полосу встречного движения водителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее сообщалось, водитель из Карелии попал в смертельное ДТП на трассе «Вологда-Медвежьегорск».