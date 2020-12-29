ГИБДД Карелии объяснила, что запрещено делать при перевозке через дорогу детей на санках

Госавтоинспекция Карелии подготовила разъяснения, как родителей обязаны перевозить детей на санках через дорогу.

Правила опубликованы на странице ведомства Вконтакте.

"Перевозить ребенка в санках через дорогу (по обочине) можно только в том случае, если они оборудованы специальной ручкой, при помощи которой взрослый может их толкать перед собой. При использовании других видов санок с веревкой-буксиром (в том числе салазки, ледянки, тюбинги, снегокаты и пр.) ребенка необходимо снять с санок и перевести его через дорогу пешком или перенести на руках", - сообщили в ГИБДД.

Также Госавтоинспекция напомнила об опасности снежных горок, с которых дети могут скатиться на проезжую часть.

"Заметив опасный спуск, о месте его расположения следует незамедлительно сообщить в управляющую компанию, в единую диспетчерскую службу, местную администрацию или в полицию - на единый номер 102 или 112. По предоставленной информации опасный объект будет ликвидирован и не станет угрозой детским жизням", - добавили в ГИБДД.