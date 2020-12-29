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ГИБДД Карелии объяснила, что запрещено делать при перевозке через дорогу детей на санках

Новости. Общество
08:20, 30 Декабря 2020
фото: pixabay
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Госавтоинспекция Карелии подготовила разъяснения, как родителей обязаны перевозить детей на санках через дорогу.

Правила опубликованы на странице ведомства Вконтакте.

"Перевозить ребенка в санках через дорогу (по обочине) можно только в том случае, если они оборудованы специальной ручкой, при помощи которой взрослый может их толкать перед собой. При использовании других видов санок с веревкой-буксиром (в том числе салазки, ледянки, тюбинги, снегокаты и пр.) ребенка необходимо снять с санок и перевести его через дорогу пешком или перенести на руках", - сообщили в ГИБДД.

Также Госавтоинспекция напомнила об опасности снежных горок, с которых дети могут скатиться на проезжую часть.

"Заметив опасный спуск, о месте его расположения следует незамедлительно сообщить в управляющую компанию, в единую диспетчерскую службу, местную администрацию или в полицию - на единый номер 102 или 112. По предоставленной информации опасный объект будет ликвидирован и не станет угрозой детским жизням", - добавили в ГИБДД.

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