ГИБДД Карелии объяснила, когда водителям можно садиться за руль после употребления алкоголя

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей, сколько времени алкоголь выветривается из организма.

Разъяснения ведомства опубликованы на его официальной странице Вконтакте.

«Многие водители уверены в быстром выветривании алкоголя из организма, поэтому по прошествии нескольких часов могут сесть за руль. Но это не так. Даже самый легкий алкоголь выводится из здорового организма в течении долгого времени. Так, легкий алкоголь — от 10 до 20 часов и более. Тяжелый алкоголь — более 20 часов», — пояснили в ГИБДД.

Ведомство напомнило, что реакция организма и время выведения алкоголя и продуктов его распада у людей индивидуальны и зависят от многих факторов: пол, вес, возраст, наличие хронический заболеваний, восприимчивость к алкоголю, общее состояние здоровья.

«Из-за этого заблуждения можно лишиться права на управление транспортными средствами и заплатить крупный штраф, а еще хуже причинить вред себе и окружающим», — добавили в ГИБДД.