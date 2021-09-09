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ГИБДД Карелии открыла два десятка вакансий, в том числе, в руководящем составе

Новости. Общество
10:31, 10 Сентября 2021
фото: ГИБДД Карелии

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Госавтоинспекция Карелии объявила о наборе сотрудников на вакантные места в подразделениях в Петрозаводске и нескольких районах республики.

На работу принимают мужчин, прошедших военную службу, годных по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовых нести службу в ОВД.

В списке числится около 20 вакансии в Петрозаводске и Костомукше, Кемском, Кондопожском, Медвежьегорском, Лахденпохском, Питкярантском, Прионежском, Сортавальском, Суояровском и Пряжинском районах.

Требуются не только рядовые инспекторы, но и руководители подразделений. В Лахденпохском и Питкярантском районах открыты вакансии начальником местных отделов.

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