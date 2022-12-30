ГИБДД Карелии подсчитала, сколько метров проедет машина за 5 секунд, пока пешеход смотрит в телефон

Родители с детьми при переходе дороги рискуют попасть под машину, если отвлекаются на мобильные телефоны.

Напоминание об этом ГИБДД Карелии опубликовала на своей официальной странице Вконтакте.

По наблюдениям сотрудников ведомства, пешеходы зачастую не следят за своими детьми, а вместо этого смотрят в экраны гаджетов.

«Сосредоточьте все свое внимание на дорожной обстановке, где каждая секунда имеет значение. За один 5-секундный взгляд на экран гаджета машина на скорости 60 км/час приблизится к вам почти на 80 метров. Есть повод взять ребенка за руку!», — предупредили в ГИБДД.