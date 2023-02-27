ГИБДД Карелии показала сильную метель на трассе в Прионежье (ВИДЕО)

Из-за потепления в районы Карелии пришли снегопады, местами - метели, сообщили в ГИБДД.
В паблике региональной Госавтоинспекции выложили видеоролик о погодных условиях в Принежском районе.
Снегопады и метели обрушились также на Петрозаводск и Приладожье.
«Госавтоинспекция призывает водителей при выборе скорости учитывать погодные и дорожные условия, исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию между автомобилями.
На занесенной снегом дороге риск попасть в ДТП увеличивается, заявили в паблике дорожной полиции.
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