ГИБДД Карелии показала сильную метель на трассе в Прионежье (ВИДЕО)

Из-за потепления в районы Карелии пришли снегопады, местами - метели, сообщили в ГИБДД.

В паблике региональной Госавтоинспекции выложили видеоролик о погодных условиях в Принежском районе.



Снегопады и метели обрушились также на Петрозаводск и Приладожье.



«Госавтоинспекция призывает водителей при выборе скорости учитывать погодные и дорожные условия, исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию между автомобилями.



На занесенной снегом дороге риск попасть в ДТП увеличивается, заявили в паблике дорожной полиции.