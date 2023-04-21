ГИБДД Карелии предложила вакансии россиянам с украинским гражданством

Россиянам, имеющим гражданство Украины, предложили службу в Госавтоинспекции Карелии.

Госавтоинспекция республики пригласила на службу россиян, у которых есть гражданство Украины, сообщается в паблике региональной ГИБДД.



Так, в Петрозаводске нужны старший и просто инспектор ДПС; в Калевальский район можно поехать на должность инспектора дорожно-постовой службы; в Кемском - требуется инспектор дорожного надзора.



Кроме того, в Кондопожском районе есть вакансии командира ОДПС, госинспектора дорожного надзора и старший инспектор ДПС. В Костомукше также требуется инспектор дорожно-постовой службы.



На юге Карелии, в Лахденпохском районе необходимы командир отделения ДПС и госинспектор ТН; на самом севере, в Лоухском районе свободны должности начальника ОГИБДД, инспектора ДПС, инспектора ИАЗ.



В Медгору просят приехать на должность инспектора ДПС. В Муезерском районе требуются старший госинспектор ДН, старший инспектор ДПС; в Олонецком - начальник, старший госинспектор ДН, инспектор ДПС.



В Питкярантском районе также ждут инспектора дорожно-постовой службы, а в Прионежском - инспекторов по пропаганде и ДПС.



В Прионежье также есть вакансии инспекторов по пропаганде и ДПС. В отделении ГИБДД Пряжинского района нуждаются в инспекторе дорожно-постовой службы. В Пудожском районе та же вакансия.



В Сегежском - инспектор ДПС, старший инспектор ДПС, госинспектор РЭГ; в Сортавальском районе требуется

начальник ОГИБДД; В Суоярвском - инспектор ДПС;



Вся дополнительная информация по телефонам в Петрозаводске: 715-882, 715-809.