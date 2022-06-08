ГИБДД Карелии предупредила о сложных дорожных условиях из-за дождей

Госавтоинспекция Карелии дала рекомендации водителям, как вести себя за рулем в дождливую погоду.

По оценке ГИБДД, в ближайшие дни в республике из-за дождей будут неблагоприятных дорожные условия.

«Будьте предельно осторожны при таких погодных условиях. Водителям необходимо избрать безопасную манеру вождения, не выполнять резких маневров и постоянно контролировать дорожную ситуацию. Пешеходов так же призываем к внимательности на дороге, помните, что зонты и капюшоны ограничивают обзор, перед переходом проезжей части убедитесь в безопасности», — говорится в сообщении ГИБДД Вконтакте.