ГИБДД Карелии предупредила водителей об ухудшении дорожной обстановки

Автомобилистам рекомендовали придерживаться плавного стиля вождения, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал.

По прогнозу синоптиков 21 марта в республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки.



Днем будет по-весеннему тепло, а к вечеру и в ночные часы температура опустится до минусовых показателей. Такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, заявили в Госавтоинспекции Карелии.



«Дорожная полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными как на загородных трассах, так и на улицах населенных пунктов», - говорится в сообщении ГИБДД республики.



В Госавтоинспекции рекомендовали автомобилистам придерживаться плавного стиля вождения, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал.