ГИБДД Карелии предупреждает водителей об ухудшении дорожной обстановки из-за непогоды

В ближайшие часы на большей части республики ожидается снег с дождем, что может существенно ухудшить дорожную обстановку.

Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии со ссылкой на прогноз синоптиков.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям при выборе скорости движения учитывать погодные условия и состояние проезжей части. Следует быть предельно внимательными при выполнении маневров, не допускать экстренного торможения. Используйте максимально бережный стиль вождения», — говорится в сообщении ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, один человек погиб и 36 участников движения пострадали в ДТП на трассах Карелии в феврале.