ГИБДД Карелии пригласила на службу мужчин, подходящих по здоровью и «морально-психологическим качествам»

Госавтоинспекция Карелии объявила о вакансиях инспекторов в Петрозаводске и районах республики.

Госавтоинспекция Карелии разместила объявление и пригласила на службу мужчин, прошедших военную службу, годных по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовых нести службу в отделах внутренних дел. В ГИБДД имеются должности и для действующих сотрудников ОВД.

Вакансии инспекторов дорожно-постовой службы есть в Петрозаводске, а также в районах Карелии, в некоторых свободны должности начальников отделов ГИБДД.



Сотрудники имеют полный социальный пакет, достойную зарплату, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.



По всем вопросам просят обращаться в отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в Петрозаводске) или Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия (служба в районах республики): г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, Д. 7, каб. 202, 203, 311 тел. 715-882, 715-809.



При личном посещении ведомства при себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы.