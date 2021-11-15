ГИБДД Карелии признала причиной ДТП на трассе «Кола» отсутствие антигололедной обработки

Сотрудники ГИБДД Карелии официально задокументировали причину одного из ДТП, произошедшего на трассе «Кола» — автомобиль вылетел в кювет из-за того, что дорожное полотно не было обработано антигололедными материалами.

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 6 декабря инспекторы ДПС во время патрулирования федеральной автотрассы «Кола» заметили в кювете автомобиль. Рядом находилась женщина, которая пояснила, что ее «Хендай Гетц» занесло, и он съехал в кювет.

«Осмотрев место происшествия, автоинспекторы выявили недостатки в содержании — проезжая часть имеет зимнюю скользкость в виде стекловидного льда и не обработана противогололедными средствами. О случившемся инспекторы проинформировали дежурного единой диспетчерской службы и составили акт о выявленных недостатках в содержании дороги», — говорится в сообщении ГИБДД.



Для поднятия автомобиля потребовалась специальная техника, по прибытию которой инспекторы обеспечили регулирование движения транспорта во время ее работы. Участница ДТП поблагодарила автоинспекторов за помощь.