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ГИБДД Карелии признала причиной ДТП на трассе «Кола» отсутствие антигололедной обработки

Новости. Общество
16:05, 07 Декабря 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии

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Сотрудники ГИБДД Карелии официально задокументировали причину одного из ДТП, произошедшего на трассе «Кола» — автомобиль вылетел в кювет из-за того, что дорожное полотно не было обработано антигололедными материалами.

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 6 декабря инспекторы ДПС во время патрулирования федеральной автотрассы «Кола» заметили в кювете автомобиль. Рядом находилась женщина, которая пояснила, что ее «Хендай Гетц» занесло, и он съехал в кювет.

«Осмотрев место происшествия, автоинспекторы выявили недостатки в содержании — проезжая часть имеет зимнюю скользкость в виде стекловидного льда и не обработана противогололедными средствами. О случившемся инспекторы проинформировали дежурного единой диспетчерской службы и составили акт о выявленных недостатках в содержании дороги», — говорится в сообщении ГИБДД.

Для поднятия автомобиля потребовалась специальная техника, по прибытию которой инспекторы обеспечили регулирование движения транспорта во время ее работы. Участница ДТП поблагодарила автоинспекторов за помощь.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-12-07 16:28:09
Наконец-то! Хоть иногда дорожники ответят за качество своих услуг.
кир
2021-12-07 16:26:49
Списать на дорогу, а не на водителя , проще всего.
Гость
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