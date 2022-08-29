ГИБДД Карелии призывает водителей отметить Всероссийский день трезвости

В нашей стране 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости, в связи с чем ГИБДД призывает жителей Карелии в этот день поддержать традиции праздника и отказаться от употребления спиртных напитков.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили негативном влиянии алкоголя на качество вождения. Состояние опьянения не позволяет водителю объективно оценивать дорожную ситуацию, правильно рассчитать расстояние до объекта, а также учесть множество других факторов, которые могут стать причиной ДТП.

За 8 месяцев нетрезвые водители совершили 50 дорожных аварий, в результате которых погибли 6 и пострадали 71 человек.

Сотрудниками ГИБДД отстранены от управления автотранспортом 1759 нетрезвых водителей, 167 из которых сели пьяными за руль повторно.

Инспекторы продолжают контролировать дорожную обстановку и пресекать нарушения ПДД.

Так, в минувшую субботу, 10 сентября, в поселке Чална Пряжинского района отстранен от управления автомобилем Chevrolet водитель, который находился с признаками опьянения. Мужчина ожидает решения суда, ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.