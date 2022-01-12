ГИБДД Карелии просит быть предельно внимательными на дороге (ВИДЕО)

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям с просьбой быть предельно внимательными и острожными за рулем.

«Погода сегодня утром удивила многих автолюбителей — снег и порывистый ветер, ограничена видимость на дороге. Такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку», — сообщается в паблике Госавтоинспекции Карелии.

Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем, выбирать безопасную скорость движения, чтобы в случае возникновения экстренной ситуации своевременно остановить автомобиль.

«При проезде пешеходных переходов снижайте скорость и пропускайте пешеходов. А пешеходам при таких дорожных условиях очень пригодятся световозвращающие элементы, которые позволят водителю заметить идущего человека. Берегите себя и своих близких, соблюдайте ПДД!» — предупредили в ГИБДД.

Автокорреспондент прислал в ГИБДД видео непогоды на дороге в Карелии.