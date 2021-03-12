ГИБДД Карелии просит водителей ездить аккуратнее в снегопад

Госавтоинспекция предупреждает водителей о престоящей непогоде и просит быть внимательными на дорогах.

По информации карельского Гидрометцентра с середины ночи, с сохранением в течение дня 13 марта, местами по южным районам Карелии ожидается сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, днем налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления может попасть и Петрозаводск.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными, выбирать скорость движения с учетом погодных и дорожных условий!