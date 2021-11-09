ГИБДД Карелии просит водителей не выезжать на летней резине на дороги

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей о похолодании и напомнила о манере вождения зимой.

«Снег и минусовую температуру обещают синоптики сегодня в Карелии. Возможно осложнение дорожных условий. Если вы еще не успели "переобуть" свой автомобиль в зимние шины, от выезда на таком транспорте лучше отказаться», — написали в ведомстве.

Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей выбирать безопасную манеру вождения, увеличить дистанцию и боковой интервал между машинами, не выполнять рискованных маневров и быть предельно внимательными за рулем.