ГИБДД Карелии рассказала, что стало с пешеходом, который в ДТП сделал сальто (ВИДЕО)

В ДТП на Перевалке пострадал пешеход, который выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 27 ноября, в 17.20 на пересечении улицы Чапаева и переулка Ватутина произошел наезд на пешехода.

Водитель автомобиля Lada Vesta совершил наезд на 41-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте. Автомобиль сбил пешехода, который сделал сальто и приземлился на тротуаре. Мужчина попытался встать, но сразу упал.