ГИБДД Карелии рассказала, как пешеход, ставший виновником смертельного ДТП, попал за решетку

Нарушение пешеходом может привести к реальному сроку лишения свободы, предупредили в ГИБДД Карелии.

Суд Калмыкии вынес беспрецедентное решение в отношении пешехода, который спровоцировал смертельное ДТП, пишет «Российская газета».

По обстоятельствам дела, водитель легкового автомобиля при обгоне грузовика заметил на полосе движения пешехода. Избегая наезда, водитель выполнил резкий маневр, что привело к съезду в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте Д. П. Позже была установлена личность пешехода, а так же тот факт, что в момент ДТП он был сильно пьян.

«Исследовав все обстоятельства дела, назначив необходимые экспертизы и изучив их результаты, районный суд пришел к выводу в виновности в этом ДТП пешехода. Кроме того, суд не нашел смягчающих вину обстоятельств, зато посчитал отягчающим его нетрезвое состояние. А поэтому признал его виновным по части 2 статьи 268 Уголовного кодекса в нарушении пешеходом правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на тот же срок, либо лишение свободы на тот же срок. Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении», — сообщается в публикации «Российской газеты».