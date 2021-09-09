ГИБДД Карелии рассказала, как водители «охотно вступали в беседу» в День трезвости

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии в День трезвости, которые отмечался накануне, останавливали автомобили для профилактических бесед с водителями.

Об этом ГИБДД сообщила на своей странице Вконакте.

Сотрудники Госавтоинспекции вручали водителям памятки и разъясняли, чем опасно управление в состоянии опьянения.

«Автолюбители охотно вступали в беседу с правоохранителями и соглашались, что пьяный водитель представляет опасность для участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Ранее ГИБДД Карелии опубликовала данные, согласно которым с начала года инспекторы ДПС Карелии отстранили от управления автотранспортом более 1580 водителей с признаками опьянения. Из них 151 нарушитель, ранее уже садился за руль пьяным и был привлечен к уголовной отнесенности.