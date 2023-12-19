ГИБДД Карелии рассказала о графике работы в предстоящие праздники

Дорожные полицейские рекомендуют за услугами обращаться заранее.

Перед новогодними праздниками Госавтоинспекция Карелии опубликовала график работы.



МРЭО ГИБДД МВД по нашей республике Карелия будет трудиться следующим образом:



30 и 31 декабря 2023 года - выходные дни;



1, 2, 6, 7, 8 января 2024 года - выходные дни;



3, 4, 5 января 2024 года - с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).



Оказание государственных услуг отделения регистрации автомобилей:



3, 4, 5 января 2024 года - с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).



Оказание государственных услуг экзаменационного отделения:



3 и 5 января проведут практический экзамен на получение прав: с 09:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00).



4 января – выдача и обмен водительских удостоверений, с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00);



проведение практического экзамена с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);



теоретический экзамен с 14.00 до 16.30.



С 9 января граждан будут принимать по обычному графику.



