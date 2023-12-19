ГИБДД Карелии рассказала о графике работы в предстоящие праздники

Дорожные полицейские рекомендуют за услугами обращаться заранее.
Перед новогодними праздниками Госавтоинспекция Карелии опубликовала график работы.
МРЭО ГИБДД МВД по нашей республике Карелия будет трудиться следующим образом:
30 и 31 декабря 2023 года - выходные дни;
1, 2, 6, 7, 8 января 2024 года - выходные дни;
3, 4, 5 января 2024 года - с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).
Оказание государственных услуг отделения регистрации автомобилей:
3, 4, 5 января 2024 года - с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).
Оказание государственных услуг экзаменационного отделения:
3 и 5 января проведут практический экзамен на получение прав: с 09:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00).
4 января – выдача и обмен водительских удостоверений, с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00);
проведение практического экзамена с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
теоретический экзамен с 14.00 до 16.30.
С 9 января граждан будут принимать по обычному графику.
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