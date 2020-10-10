Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кукис и десерты из морошки в Доме Берга порадовали главу Карелии 6
10.10.2020 11:39
Два человека погибли в ДТП, перекрывшем движение между микрорайонами в Петрозаводске (ФОТО)
10.10.2020 18:33
Жесткое ДТП с участием трех автомобилей перекрыло движение между микрорайонами в Петрозаводске 5
10.10.2020 18:09
За сутки еще девять классов в Карелии ушли на "дистант" из-за коронавируса 1
10.10.2020 09:46
Появилось видео ДТП в Петрозаводске, где пострадала 17-летняя пассажирка
10.10.2020 16:12

ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварий, где погибли три человека

Новости. Происшествия
08:56, 11 Октября 2020
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

Смертельная авария произошла на Лесном проспекте в Петрозаводске, три человека погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии, также пострадал 4-летний ребенок.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 10 октября в 17.00 на Лесном проспекте водитель автомобиля Lada Granta направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки по Карельскому проспекту, в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Carisma, произошло столкновение. От удара автомобиль Lada Granta "перелетел" через разделительную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lexus и Kia Rio.

В ДТП погибли два пассажира автомобиля Lada Granta - мужчина и женщина. Водитель Lada Granta скончался в больнице. Водитель Lexus находится в тяжелом состоянии.

В ГИБДД Карелии сообщили, что за рулем автомобиля Lada Granta находился 71-летний житель Петрозаводска.

Погибшими пассажирами Lada Granta оказались: 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель Ладвы-Ветка.

За рулем Lexus была 49-летняя петрозаводчанка, госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, в страшной аварии пострадал ребенок: 4-летний мальчик - пассажир Kia Rio, он получил ушибы в ДТП. По факту ДТП проводится проверка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
09.10.2020, 12:43
Стало известно, что построят на месте бывшей школы после ее сноса в Петрозаводске
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)

Аналитика

09.10.2020 15:30
Обществоведение
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 4
Статс-секретарь – заместитель министра культуры России Алла Манилова оценила итоги подготовки к 100-летию Карелии в сфере культуры.
Как в Карелии делят транспортный пирог 1
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 5
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17
Вся аналитика

Чтиво

09.10.2020 14:16
Личное мнение
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 2
Зачем все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ?
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
архив чтиво

Медиа

09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»