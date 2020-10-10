ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварий, где погибли три человека

Смертельная авария произошла на Лесном проспекте в Петрозаводске, три человека погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии, также пострадал 4-летний ребенок.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 10 октября в 17.00 на Лесном проспекте водитель автомобиля Lada Granta направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки по Карельскому проспекту, в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Carisma, произошло столкновение. От удара автомобиль Lada Granta "перелетел" через разделительную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lexus и Kia Rio.

В ДТП погибли два пассажира автомобиля Lada Granta - мужчина и женщина. Водитель Lada Granta скончался в больнице. Водитель Lexus находится в тяжелом состоянии.

В ГИБДД Карелии сообщили, что за рулем автомобиля Lada Granta находился 71-летний житель Петрозаводска.

Погибшими пассажирами Lada Granta оказались: 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель Ладвы-Ветка.

За рулем Lexus была 49-летняя петрозаводчанка, госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, в страшной аварии пострадал ребенок: 4-летний мальчик - пассажир Kia Rio, он получил ушибы в ДТП. По факту ДТП проводится проверка.