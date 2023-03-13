ГИБДД Карелии с начала года остановила 250 родителей, не умеющих перевозить своих детей

В Госавтоинспекции Карелии напомнили, что детей до семи лет должны перевозить в автомобиле только в удерживающем устройстве.

С начала года на дорогах Карелии автоинспекторы пресекли без малого 250 нарушений правил перевозки детей.



Так, в Кондопоге водитель перевозил четырехлетнего ребенка без удерживающего устройства. Инспекторы ДПС привлекли нарушителя к административной ответственности, его ждет штраф в три тысячи рублей.



В региональной Госавтоинспекции напомнили: детей до семи лет должны перевозить только в автокресле. От семи до 11 лет включительно ребенок в автомобиле должен находиться в детском удерживающем устройстве, либо быть пристегнутым ремнем безопасности.



Запрещено перевозить ребенка до 12 лет без автокресла на переднем сиденье.