ГИБДД Карелии словами русского поэта предупреждает о сложной обстановке на дороге

Из-за неустойчивой погоды в Карелии осложнена дорожная обстановка, сообщили в Госавтоинспекции республики.

«Зима недаром злится…», такими словами русского поэта Федора Тютчева начали свой пост о непогоде сотрудники ГИБДД Карелии.

Как отметили в паблике ведомства, в Карелии сохраняется неустойчивая температура воздуха, в некоторых районах республики дожди, местами мокрый снег. Такая погода осложняет дорожную обстановку — возможна гололедица, наличие талого снега. Из-за осадков возможно ухудшение видимости.

«Будьте внимательны! На дорогах Карелии работает снегоуборочная техника, производится чистка и подсыпка дорог, — сообщили в ГИБДД. — Призываем водителей выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал».