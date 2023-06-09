ГИБДД Карелии сообщила о пострадавшей в ДТП с перевернутым на крышу авто

В День России, 12 июня, в Кондопожском районе молодой водитель иномарки опрокинул авто на крышу, пострадала пассажирка.
В понедельник, 12 июня, в 14.30, на подъезде к Тулгубе 33-летний водитель Hyundai Solaris перевернул авто на крышу.
В ДТП травмирована 39-летняя пассажирка. Проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Напомним, ранее мы сообщали об этой дорожной аварии.
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