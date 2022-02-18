ГИБДД Карелии: В аварии, где пострадали дети, за рулем автомобиля находилась женщина с признаками опьянения

В ГИБДД Карелии сообщили подробности аварии в Сортавальском районе, в которой накануне пострадали дети.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, авария произошла в субботу, 19 февраля в 11.20 на 251 км федеральной автодороги "Сортавала" (в районе поселка Меери).

По предварительным данным, водитель, 35-летняя женщина, находилась за рублем с признаками алкогольного опьянения. Управляя автомобилем Nissan Almera, она допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с встречным автомобилем Ford Focus.

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка Nissan Almera и 9-летняя пассажирка автомобиля Ford Focus.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

В сообществе «Лахденпохья-Навсегда!» ранее было опубликовано видео с места происшествия.