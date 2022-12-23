ГИБДД Карелии за неделю остановили 20 водителей без детских кресел

За минувшую неделю в Карелии более 20 водителей привлекли к ответственности за нарушения правил перевозки детей.

В Кондопоге инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности водителя за рулем Daewoo за перевозку шестилетнего ребенка без детского кресла.



Такое же нарушение допустил водитель ВАЗ-2110 в Олонецком районе. Он перевозил шестилетнего ребенка на переднем сиденье без детского автокресла.



Обоим предстоит оплатить штраф в размере трех тысяч тысяч рублей. Всего за минувшую неделю в Карелии более 20 водителей привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки детей.