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Новости. Общество
16:22, 04 Июня 2019

ГИБДД нашла и наказала водителя автобуса, создавшего аварийную ситуацию в центре Петрозаводска

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Водитель маршрутки, нарушивший правила дорожного движения, привлечен к административной ответственности, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Так, 2 июня в 16.00 водитель маршрутного автобуса на проспекте А.Невского допустил нарушение правил дорожного движения. Момент нарушения попал на камеры Ситилинк.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности.

В отношении водителя 1976 года рождения вынесены постановления об административных правонарушениях за выезд на "встречку" и проезд под запрещающий сигнал светофора.

За проезд на "красный" предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, а за выезд на полосу встречного движение – либо штраф 5 тысяч рублей, либо лишение прав от 3 до 6 месяцев (это расматривается на комиссии в ГИБДД).

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Комментарии

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Беня
2019-06-04 17:03:58
Дык по камерам лишать вроде низ-з-зя. Или уже нет?
andruh
2019-06-04 16:57:14
Плевать ему на ваши штрафы,прав надо лишать.Завтра он то же самое сделает..
Гость
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