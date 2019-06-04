ГИБДД нашла и наказала водителя автобуса, создавшего аварийную ситуацию в центре Петрозаводска

Водитель маршрутки, нарушивший правила дорожного движения, привлечен к административной ответственности, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Так, 2 июня в 16.00 водитель маршрутного автобуса на проспекте А.Невского допустил нарушение правил дорожного движения. Момент нарушения попал на камеры Ситилинк.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности.

В отношении водителя 1976 года рождения вынесены постановления об административных правонарушениях за выезд на "встречку" и проезд под запрещающий сигнал светофора.

За проезд на "красный" предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, а за выезд на полосу встречного движение – либо штраф 5 тысяч рублей, либо лишение прав от 3 до 6 месяцев (это расматривается на комиссии в ГИБДД).