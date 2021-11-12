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ГИБДД назвала виновного в ДТП с лесовозом и двумя легковушками под Петрозаводском

Новости. Происшествия
09:23, 03 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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ДТП под Петрозаводском с участием лесовоза и двух легковых автомобилей произошло после того, как один из них выехал на полосу встречного движения.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла в 18:30 на подъезде к Петрозаводску со стороны автодороги «Кола» в районе поселка Шуя.

«Водитель автомобиля „Шевроле Ланос“, двигаясь в направлении Петрозаводска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком „Вольво“ в составе с прицепом. После столкновения большегруз неуправляемо выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречным автомобилем „Шкода“ и съехал в левый по ходу движения кювет», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали 4 человека: 20-летний водитель «Шевроле Ланос» и его пассажиры — 20-летний молодой человек и две девушки 18 и 17 лет. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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