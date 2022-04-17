ГИБДД объявила в розыск водителя автомобиля, сбившего велосипедиста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Велосипедист попал под колеса автомобиля в результате ДТП, произошедшего 24 июня в Петрозаводске, водитель скрылся.

Об этом сообщили в ГИБДД.

«По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при повороте направо не предоставил преимущества в движении велосипедисту, совершив на него наезд», — говорится в сообщении.

Велосипедист, 48-летний мужчина, получил травмы, но смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью.

Водитель автомобиля с места ДТП скрылся и не сообщил о случившемся в ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя.