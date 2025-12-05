ГИБДД опровергла планы по ограничению регистрации старых автомобилей

Госавтоинспекция МВД России официально опровергла информацию, опубликованную рядом СМИ, о якобы планируемых ограничениях на регистрацию транспортных средств с большим сроком эксплуатации.

В ведомстве подчеркнули, что исчерпывающий перечень оснований для регистрации и её прекращения установлен законодательством, и срок эксплуатации автомобиля к ним не относится, сообщает «Российская газета». Единственным критерием допуска к дорожному движению является техническое состояние транспортного средства и его соответствие требованиям безопасности, что подтверждается прохождением технического осмотра.

Вопрос о внесении изменений в законодательство в сфере регистрации в части ограничений для транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации Госавтоинспекцией не рассматривается, — говорится в официальном сообщении.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о возможном ужесточении правил регистрации для автомобилей с большим пробегом и возрастом, якобы для обновления парка и повышения безопасности. Инициативу связывали с предложениями от автодилеров, заинтересованных в стимулировании продаж новых автомобилей.

По данным Минпромторга, средний возраст легковых автомобилей в России составляет 16 лет, а всего автопарка — 19 лет. Эксперты отмечают, что в условиях высокой стоимости новых автомобилей многие россияне не имеют возможности обновить свои транспортные средства, что делает любые инициативы по запрету регистрации старых машин трудновыполнимыми.

Ранее мы сообщали, что 1 марта вступят в силу новые правила регистрации автомобилей, в том числе отмена наличия полиса ОСАГО.