ГИБДД опубликовала фото с места столкновения пассажирского автобуса и трактора в Петрозаводске (ФОТО)

Пассажирский автобус, столкнувшийся в Петрозаводске с фронтальным погрузчиком, отделался незначительными повреждениями.

Об этом говорят фотографии, размещенные в группе Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте.

Как сообщалось ранее, авария произошла 4 июля в 13:57 на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Чистая.

В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса 78-ти и 82-х лет. Им назначено амбулаторное лечение.



Обстоятельства ДТП выясняются.