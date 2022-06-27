ГИБДД опубликовала фото с места столкновения пассажирского автобуса и трактора в Петрозаводске (ФОТО)

Пассажирский автобус, столкнувшийся в Петрозаводске с фронтальным погрузчиком, отделался незначительными повреждениями.
Об этом говорят фотографии, размещенные в группе Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте.
Как сообщалось ранее, авария произошла 4 июля в 13:57 на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Чистая.
В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса 78-ти и 82-х лет. Им назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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