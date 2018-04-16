ГИБДД опубликовала подробности жесткого ДТП под Петрозаводском

Оба водителя госпитализированы после жесткого столкновения двух иномарок на объездной дороге, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье в 10.00 в Прионежском районе на 5 км автодороги "Подъезд к Петрозаводску" 50-летний водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где иномарка врезалась в Mazda 6.

В аварии пострадала водитель Renault и водитель японского автомобиля, 31-летняя женщина.

Оба были госпитализированы.