ГИБДД оштрафовала мэрию Петрозаводска на 4 млн рублей за плохие дороги

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проводят проверки состояния улично-дорожной сети.

По данным ведомства, за 2017 год составлено более 100 административных материалов по 253 участкам. Все протоколы направлены в судебные органы для принятия решения, а в адрес администрации вынесены предписания по устранению дефектов дорожного покрытия.

"По административным материалам были вынесены наказания в виде штрафа на сумму более 4 000 000 рублей" – рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

В этом году проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Петрозаводска продолжены. За первый квартал составлено 673 акта, на основании которых будут применяться меры административного воздействия к мэрии.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции выдано 10 предписаний по 58 участкам на устранение недостатков улично-дорожной сети, по фактам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улиц и дорог, выразившемся в наличии дефектов дорожного покрытия, размеры которых превышают установленные законодательством, составлено 15 административных материалов.