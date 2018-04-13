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Новости. Общество
10:22, 13 Апреля 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ГИБДД оштрафовала мэрию Петрозаводска на 4 млн рублей за плохие дороги

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Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проводят проверки состояния улично-дорожной сети.

По данным ведомства, за 2017 год составлено более 100 административных материалов по 253 участкам. Все протоколы направлены в судебные органы для принятия решения, а в адрес администрации вынесены предписания по устранению дефектов дорожного покрытия.

"По административным материалам были вынесены наказания в виде штрафа на сумму более 4 000 000 рублей" – рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

В этом году проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Петрозаводска продолжены. За первый квартал составлено 673 акта, на основании которых будут применяться меры административного воздействия к мэрии.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции выдано 10 предписаний по 58 участкам на устранение недостатков улично-дорожной сети, по фактам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улиц и дорог, выразившемся в наличии дефектов дорожного покрытия, размеры которых превышают установленные законодательством, составлено 15 административных материалов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-13 10:51:24
Все изображают видимость кипучей деятельности.
Плейшнер
2018-04-13 10:32:51
Интересно , а за региональные убитые дороги ГИБДД будет привлекать правительство региона ?. А за плохие дороги в других поселениях ?? Или так всё это компанейщина очередная.
Гость
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