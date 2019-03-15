ГИБДД оштрафовала сбитую в центре Петрозаводска девушку

В Петрозаводске оштрафованы водитель, проехавший на запрещающий сигнал светофора и сбивший девушку, и сама пострадавшая, сообщили в ГИБДД Карелии.

На проспекте Ленина 65-летний водитель сбил 34-летнюю девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Девушка получила травмы.

По факту ДТП возбуждено административное производство. В отношении водителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении за проезд перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора. Водитель – житель Петрозаводска, пенсионер, стаж вождения более 30 лет.

В отношении пешехода возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил перехода проезжей части.

"На регулируемом перекрестке допускается переходить дорогу между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход и нанесенной в дополнение к разметке 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей пешеходный переход между смежными углами перекрестка".