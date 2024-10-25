ГИБДД Петрозаводска: 600 тысяч нарушений скоростного режима фиксировали камеры видеонаблюдения

Ежедневно в Карелии камеры фиксируют сотни нарушений Правил дорожного движения.

Как отметили в госпаблике дорожные инспекторы, в настоящее время на дорогах республики установлено 159 рубежей контроля, работающих в автоматическом режиме: 72 стационарных прибора и 87 - передвижных. Места установки комплексов выбираются строго с учетом количества ДТП и аварийных мест.



С начала года дорожными камерами зафиксировано свыше 600 тысяч нарушений скоростного режима водителями; около 1,5 тысяч нарушений — проезд на красный сигнал светофора; почти 1200 нарушений — выезд на встречную полосу движения.

Болеее 1,5 тысяч водителей оштрафованы за непропуск пешеходов на пешеходных переходах.

Порядка 13 тысяч водителей автомобилей привлечены за неиспользование ремней безопасности, уточнили в источнике.



Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать требования Правил и дорожных знаков, быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам.