ГИБДД Петрозаводска будет проверять водителей на трезвость два дня подряд

В выходные дни, 11 и 12 июня, Госавтоинспекция организует массовые проверки водителей на трезвость, сообщили в ГИБДД столицы Карелии.

В воскресенье и понедельник, 11 и 12 июня, дорожная полиция карельской столицы выйдет в массовые рейды, чтобы проверить, в каком состоянии водители сели за руль.



В целом, сообщили в городской ГИБДД, за пять месяцев текущего года в Петрозаводске зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных автомобилистов.



В них девять человек получили травмы, а четыре - погибли. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года инспекторы наблюдают рост числа происшествий.



Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы, записи с которых могут использовать в суде по делу об административном правонарушении.



Полиция просит горожан сообщать о нетрезвых водителях. Телефоны для связи: 715-900, 78-44-44.