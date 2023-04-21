ГИБДД Петрозаводска два дня будут проверять, как водители вели себя на выходных

В понедельник и вторник, 26 и 27 июня, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости», сообщили в дорожной полиции города.

В ближайшие два дня, 26 и 27 июня, автомобилистов в Петрозаводске проверят на трезвость.



За пять месяцев этого года в карельской столице зарегистрированы семь дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых девять человек получили травмы и четыре - погибли. Это больше, чем в прошлом году, заметили в Госавтоинспекции столицы Карелии.



Там напомнили, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы.



Материалы аудио- и видеозаписей могут использовать как доказательства по делу об административном правонарушении.



Горожан призывают сообщать о пьяных автолюбителях в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.