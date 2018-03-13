ГИБДД Петрозаводска ищет очевидцев ДТП, после которого пешеход попал в реанимацию

Госавтоинспекция Петрозаводска просит граждан оказать содействие в установлении обстоятельств ДТП, произошедшего 12 марта на улице Красноармейская.

Напомним, в минувший понедельник 12 марта в 19.00 в районе дома №18 по улице Красноармейская водитель автомобиля "ВАЗ-21074" совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого перекрестка.

В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пешеход с тяжелыми травмами попал в реанимацию БСМП.

Очевидцев случившегося, а также автомобилистов, имеющих записи с видеорегистраторов, зафиксировавших факт данного происшествия, ГИБДД просит позвонить по телефонам: 715-900, 78-44-44.