10:33, 13 Марта 2018
ГИБДД Петрозаводска ищет очевидцев ДТП, после которого пешеход попал в реанимацию
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Госавтоинспекция Петрозаводска просит граждан оказать содействие в установлении обстоятельств ДТП, произошедшего 12 марта на улице Красноармейская.
Напомним, в минувший понедельник 12 марта в 19.00 в районе дома №18 по улице Красноармейская водитель автомобиля "ВАЗ-21074" совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого перекрестка.
В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пешеход с тяжелыми травмами попал в реанимацию БСМП.
Очевидцев случившегося, а также автомобилистов, имеющих записи с видеорегистраторов, зафиксировавших факт данного происшествия, ГИБДД просит позвонить по телефонам: 715-900, 78-44-44.
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