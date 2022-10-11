ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, который сбил 12-летнюю девочку и уехал

ДТП произошло на улице Сусанина вечером 14 ноября, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ГИБДД столицы Карелии разыскивает водителя, который сбил ребенка на Ключевой.



В понедельник, 14 ноября, в 18.36 в районе дома №2 по улице Сусанина неизвестный водитель сбил 12-летнюю школьницу.



Девочка переходила проезжую часть дслева направо по ходу движения машины.



В результате дорожной аварии ребенок травмирован.

Госавтоинспекция устанавливает личность водителя.



Всего с начала года в Петрозаводске зарегистрировано 18 ДТП, в которых 20 детей получили травмы. 14 несовершеннолетних пострадали в качестве пешеходов.